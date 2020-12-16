В Уфе прошло награждение волонтеров и партнеров всероссийской акции #МыВместе
В Уфе состоялось торжественное вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и благодарственных писем Президента Российской Федерации, лидера ОНФ Владимира Путина.
Награды и благодарности получили волонтеры штаба акции #МыВместе, предприниматели, которые помогали ковид-госпиталям и нуждающимся гражданам, журналисты, освещавшие работу добровольцев в период распространения коронавирусной инфекции.
«Этот год показал, что вместе мы способны на многое. Неравнодушные люди по всей стране в едином порыве объединились, чтобы помогать другим. Испытания сделали нас сильнее, мудрее и мы научились ценить простые человеческие ценности. Я благодарю каждого, кто принял участие в акции #МыВместе», — отметил глава регионального исполкома ОНФ в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.
Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, Фонд Росконгресс и ПАО «Ростелеком». В Башкортостане в рамках акции #МыВместе помощь получили около 50 тысяч человек.