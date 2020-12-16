В Уфе прошло награждение волонтеров и партнеров всероссийской акции #МыВместе

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, Фонд Росконгресс и ПАО «Ростелеком». В Башкортостане в рамках акции #МыВместе помощь получили около 50 тысяч человек.

Награды и благодарности получили волонтеры штаба акции #МыВместе, предприниматели, которые помогали ковид-госпиталям и нуждающимся гражданам, журналисты, освещавшие работу добровольцев в период распространения коронавирусной инфекции.

В Уфе состоялось торжественное вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и благодарственных писем Президента Российской Федерации, лидера ОНФ Владимира Путина.

ИА «Башинформ»

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