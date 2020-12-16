В Башкирии на днях ушел из жизни бывший гендиректор «Транснефти» Шаукат Ахатов

В Башкирии 7 декабря ушел из жизни бывший генеральный директор старейшего предприятия системы «Транснефть» Заслуженный нефтяник БАССР, Почётный нефтяник СССР Шаукат Нурлигаянович Ахатов. Ему было 98 лет.

Шаукат Нурлигаянович родился в деревне Базытамак Илишевского района РБ. Окончил Грозненский нефтяной рабфак, Московский нефтяной институт им. Губкина. На трубопроводном транспорте начал работать в 1952 году начальником производственно-технического отдела Башкирского товарно-транспортного управления, затем перешел на должность заместителя начальника по производству. При его непосредственном участии был разработан ряд передовых технологий – перекачки «сырой» и обессоленной экспортной нефти по одному трубопроводу, последовательной перекачки прямым контактированием различных сортов нефтепродуктов по одному трубопроводу, очистка нефтепроводов и перевод их под перекачку светлых нефтепродуктов.

В 1964 году Ахатов стал главным инженером Урало-Сибирского нефтепроводного управления, а в 1970 году возглавил Управление. 60 лет он отдал трубопроводному транспорту. 13 лет, вплоть до выхода на пенсию, возглавлял старейшее предприятие системы «Транснефть» – Управление Урало-Сибирскими магистральными нефтепроводами, как называлось тогда ОАО «Уралсибнефтепровод».

Шаукату Нурлигаяновичу присвоены звания «Заслуженный нефтяник БАССР» (1972) и «Почётный нефтяник СССР» (1977).