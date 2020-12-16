Фото: Уфимс «Раз в 400 лет»: жители Башкирии смогут наблюдать редкое астрономическое явление Фото: Уфимс

В следующий понедельник, в день зимнего солнцестояния 21 декабря, жители Башкирии смогут стать свидетелями очень редкого астрономического явления — «великого соединения» Юпитера и Сатурна. Последний раз земляне наблюдали его в 1623 году, почти 400 лет тому назад.

По информации Уфимского планетария, 21 декабря в 18.32 по уфимскому времени планеты-гиганты Юпитер и Сатурн почти сольются в одну – их будет разделять всего 6 угловых минут. В этот день Юпитер, как очень яркая звезда, и Сатурн, более слабый по яркости, будут видны на юго-западе очень низко над горизонтом в созвездии Козерога.

«Соединение Юпитера и Сатурна бывают раз в 20 лет и обычно они подходят друг к другу на расстояние не менее одного — двух градусов. Таких соединений, когда планеты разделяло расстояние в 6 угловых минут и меньше, было всего шесть, считая от начала нашей эры, т.е. за последние 2 тысячи лет. Самое тесное их соединение было в 372 году, когда они подошли друг к другу на расстояние в 1,8 минуты. И практически для наблюдателя слились в одну планету, разделить их мог только очень зоркий человек», — рассказали в планетарии.

Также специалисты пояснили, что так близко друг к другу планеты подходят только на нашем небосводе, это их проекция на небесную сферу, на самом деле в пространстве их разделяет более 700 миллионов километров.