Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk В Уфе прекращены поиски 21-летней Анны Егоровой и ее 7-месячного сына Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk

В Уфе благополучно завершились поиски пропавших без вести 21-летней Анны Егоровой и ее 7-месячного сына. Напомним, о розыске молодой матери и ее ребенка сообщили волонтеры в группе «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте». Девушка с малышом вышла из дома 13 декабря и исчезла. Отмечалось, что 7-месячный малыш нуждается в медицинской помощи. Родные забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии, мать и ребенка удалось найти.

«Полицейскими мама и ребенок найдены. Живы. Здоровы. По предварительным данным, уход мог произойти из-за конфликта с родственниками», — прокомментировал представитель МВД РБ.