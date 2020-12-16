Фото: Альберт Загиров В Уфе вручили Республиканские премии в области перинатальной медицины «Счастье на ладошке» Фото: Альберт Загиров

В Уфе лучшим врачам-неонатологам вручили Республиканские премии в области перинатальной медицины «Счастье на ладошке». Премию учредил Благотворительный фонд «Особенные дети».

50 специалистов перинатальной медицины были награждены за высокие достижения в области сохранения беременности, реанимации, выхаживания, абилитации и реабилитации новорожденных. В 19 номинациях предстали врачи из Янаула, Нефтекамска, Октябрьского, Месягутово, Белорецка и Уфы. Победителей отбирал экспертный совет под председательством замминистра здравоохранения РБ Игоря Засядкина.

«Мы впервые вручали эту премию. После получения премии люди уходили со слезами на глазах. Говорили, что раньше никто не замечал, что они есть. Многие работают сутками, на протяжении нескольких десятков лет. Среди наших лауреатов были те, у кого стаж 30, 40, даже 48 лет. Будем стараться, чтобы премия стала ежегодной», — прокомментировала «Башинформ» организатор мероприятия, врач-неонатолог, директор фонда «Особенные дети», кандидат медицинских наук Файруза Латыпова.

Победителями стали:

— в номинации «Ангелы маленькой жизни – акушеры, гинекологи» - заведующая родовым отделением №2 Республиканского клинического перинатального центра, кандидат медицинских наук Эльмира Галимова;

— в номинации «Ангелы маленькой жизни среди врачей ультразвуковой диагностики и рентгенологии» - врач функциональной диагностики Республиканского клинического перинатального центра Эльвира Галимова;

— в номинации «Ангелы маленькой жизни: эмбриолог, гинеколог» — врач-генетик Республиканского медико-генетического центра Альфия Сугурова;

в номинации «Ангел-реаниматолог: врач анестезиолог-реаниматолог» — врач-анестезиолог- реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных №1 Республиканского клинического перинатального центра, отличник здравоохранения РФ и РБ Ольга Аринархова;

в номинации «Ангел-неонатолог: врач – неонатолог» — врач-неонатолог отделения новорожденных Республиканской клинической больницы имени Куватова Татьяна Ганиева;

в номинации «Ангел-неонатальный хирург» зав. отделением хирургии новорожденных Республиканской детской клинической больницы Александр Микунов получил премию посмертно.

Интересно, что некоторые премии вручались за социальные проекты в области перинатальной медицины, в которых принимают участие волонтеры старше 60 лет. Так, Генриета Велижанина, которая вяжет носки для младенцев, получила премию «Серебряное наставничество».

Полный список победителей — в Благотворительном фонде «Особенные дети».

Первая Республиканская премия в области перинатальной медицины организована под патронатом Каринэ Хабировой, члена Попечительского совета Благотворительного фонда «Особенные дети» и Башкортостанского РО ВПП «Единая Россия», при поддержке Министерства здравоохранения РБ.

На церемонии присутствовали и вручали премии супруга Главы Республики Башкортостан Каринэ Хабирова, заместитель премьер-министра Правительства РБ, министр семьи, труда и социальной защиты населения – Ленара Иванова, министр здравоохранения РБ Максим Забелин; руководитель Регионального исполнительного комитета БРО ВПП «Единая Россия», заместитель председателя Госсобрания-Курултая Рустем Ахмадинуров, профессор, член-кореспондент Российской академии наук, ректор БГМУ Валентин Павлов, депутат Госсобрания Римма Утяшева и другие официальные лица.

Перед церемонией был организован закрытый показ документального фильма «Не в срок» о реанимации новорожденных. Режиссер Наталья Лобко специально прилетела на церемонию, чтобы представить свой фильм.