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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МТС и известный фотограф проведут мастер-класс для уфимских школьников

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

МТС совместно с уфимскими блогерами и действующим фотографом КХЛ Светланой Садыковой проведут мастер-класс по фотографии «Башкирия в объективе: ЭКОПОКОЛЕНИЕ».

Мероприятие пройдет в рамках всероссийского благотворительного движения «Поколение М» 20 декабря на территории Лайфстайл центра «Башкирия» в зале «Место событий».

Мастер-класс (11+) на тему «Башкирия в объективе: ЭКОПОКОЛЕНИЕ» проведут уфимский фотограф Светлана Садыкова, а также известные городские блогеры. Они объяснят, как передать атмосферу и рассказать целую эко-историю с помощью одной лишь фотографии: участники мастер-класса обсудят технику построения пейзажей, узнают, как передать на снимках красоту, которую видят глаза, но так сложно передать через камеру.

Кроме того, на практическом занятии, которое пройдет в Парке имени Лесоводов Башкирии, школьники узнают главные секреты репортажной съёмки, разберутся в особенностях настройки камеры, освоят работу со вспышкой и узнают, как правильно снимать животных. В рамках мастер-класса Светлана Садыкова также поделится собственным опытом и расскажет о важной роли творчества в жизни каждого человека.

Принять участие в занятиях смогут все желающие абсолютно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке. Будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Все фотоработы, созданные участниками мастер-класса МТС, их авторы впоследствии смогут самостоятельно загрузить на виртуальную площадку благотворительного проекта «Поколение М» — https://pokolenie.mts.ru/contests/lifephoto. Лучшие снимки будут отмечены призами и дипломами от МТС. Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.

«Тема экологии и природы жителям Башкирии, особенно близка и понятна. Республика Башкортостан — край с красивой природой и неповторимым национальным колоритом. Высокие зелёные леса и бескрайние луга, чистейшие озёра и высокие величественные горы. Здесь много памятников древности и кипит насыщенная современная жизнь. В эту землю влюбляешься с первого взгляда. Уверен, что многим ребятам будет интересно творить что-то на тему природы.

Нынешнее подрастающее поколение становится драйвером экоосознанности. Молодёжь стала более внимательной, более осознанной в отношении к окружающему миру. Ну а МТС готова поддержать все начинания российских школьников. Мы предлагаем детям создавать эскизы экологичной одежды, собирать эко-роботов, снимать кино на тему ответственного отношения к природе и многое другое», — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.
О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа компании МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие.

Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.

Ирина Зимина
Теги: МТС, фотография, мастер-класс
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