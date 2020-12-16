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Стало известно, сколько постояльцы платили за пребывание в сгоревшем Доме милосердия

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба МЧС РБ

Стало известно, сколько постояльцы платили за пребывание в сгоревшем Доме милосердия Фото: пресс-служба МЧС РБ

В Доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии ночью 15 декабря произошла страшная трагедия – заживо сгорели 11 пожилых постояльцев. По факту пожара следователи возбудили уголовное дело, изъяли документацию, задержали директора учреждения.

Как рассказал агентству «Башинформ» местный житель, хозяйка Дома милосердия – «женщина хорошая, троих детей взяла из детдома, решила и пожилым помогать, особо на этом деле не зарабатывала». Информированный источник сообщил информагентству о предварительных доходах руководительницы Дома престарелых.

«Процентов 75 постояльцы платили от пенсии. Какой-то одной конкретной цифры нет: пенсии у всех разные, поэтому и суммы были разные. Если пенсия 15 тысяч рублей – пожилой человек отдавал чуть больше 10 тысяч рублей за свой уход, — сказал собеседник «Башинформа». – По сути, директор неплохой человек. Как можно обогатиться на такие суммы, она только за счет объемов и держалась на плаву. Судя по отзывам, постояльцы были довольны уходом».

Вся информация о пожаре в Доме престарелых, где минувшей ночью погибли 11 человек, доступна в материале — «Пожар в Доме милосердия в Башкирии унес жизни 11 пожилых людей и инвалидов: подробности».

ИА «Башинформ»
Теги: пожар
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