Коронавирус в Башкирии: Новый всплеск заболевших в районе; двое умерли; послабление режима

В Башкирии в одном из районов суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией вновь превысил показатели Уфы.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Новый всплеск зараженных. По данным Минздрава на 15 декабря, за сутки в Башкирии прирост заболевших коронавирусной инфекцией вновь побил рекордные показатели с начала пандемии и составил 155 человек. Больше всего новых заражений вновь выявлено в Туймазинском районе – 20, 17 – в Уфе, 15 – в Белебеевском районе, 12 – в Мелеузовском. Общее количество инфицированных в республике с начала пандемии составляет 16 472 человека. Сейчас на лечении в стационарах находится 766 заболевших, из них тяжелых 52, на ИВЛ — 10. На амбулаторном лечении — 2 452 человека с легкой формой заболевания, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Забелин. Выздоровело за весь период 13 146 человек, за сутки выписаны — 94 пациента. Также за сутки в республике выявлено 416 внебольничных пневмоний.

От COVID-19 скончались еще двое больных. Как информировал Минздрав Башкирии 15 декабря, одна из умерших — женщина 1952 года рождения, жительница Иглинского района. Кроме ковида у нее были диагностированы сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь. Еще один умерший — уфимец 80 лет. У него были сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа, сегментарная атрофия, склероз, липоматоз поджелудочной железы, атеросклероз аорты 3 степени, хронический пиелонефрит. Общее количество умерших от ковида в республике с начала пандемии, по официальной статистике, достигло 108 человек.

Послабление режима. 15 декабря Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В новой редакции из указа исключен запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых центрах без сопровождения родителей. При этом обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, продлен до 31 декабря 2020 года. Отмечается, что это формальная процедура, необходимая для расчёта больничных листов. Для жителей порядок самоизоляции остается прежним.

Студентам заплатят за борьбу с COVID-19. По указу премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова специальные социальные выплаты получат студенты медицинских колледжей республики за прохождение практики в условиях новой коронавирусной инфекции в ноябре-декабре 2020 года. Из документа следует, что выплаты в 7 тысяч рублей в месяц назначаются студентам очной формы обучения на бюджетной и коммерческой основе. Причем выплаты за ноябрь обучающиеся получат в декабре, а за декабрь – не позднее последнего рабочего дня 2020 года. Напомним, материально стимулировать студентов, задействованных в борьбе с коронавирусом, предложил президент России Владимир Путин. По его словам, допвыплату будут получать учащиеся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках практики принимают участие в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией.

В целом по России зафиксировано 2 707 945 случаев заражения COVID-19, из них новых — 26 689. За сутки умерли 577 человек, за весь период пандемии — 47 968. Во всех регионах страны началась вакцинация от коронавируса. Также правительство РФ продлило выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что коронавирус не передается от матери ребенку во время беременности.

В мире подтверждено 73 млн случаев заражения, умерли более 1,6 млн человек. Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США – свыше 16,7 млн случаев, число умерших из-за коронавируса в этой стране превысило 300 тысяч человек. 9,9 млн заболевших в Индии, 6,9 млн – в Бразилии. Замыкают первую пятерку Россия и Франция – 2,4 млн случаев. В Германии с сегодняшнего дня и до 10 января закрыты все магазины, кроме продуктовых и хозяйственных.