В Башкирии четырех новобранцев отправили в научные роты

Четыре жителя Башкирии отправились в научные роты проходить воинскую службу.

Владимир Неволин, Юнир Лукманов, Арслан Карачурин и Марат Набиев отправились в научные роты. Каждый из них окончил университет, имеет научные статьи и средний балл не ниже 4,5, сообщает пресс-служба республиканского военкомата

Призывники будут служить в Санкт-Петербурге и Анапе.

24-летний Марат Набиев из Дюртюлинского района республики отправится в Военный инновационный технополис «ЭРА». Он окончил магистратуру Казанского федерального университета по специальности «Фундаментальная информатика и информационные технологии».

«Увидел в интернете, что есть такая научная рота на берегу Черного моря. Не раздумывая, заполнил анкету, и вот я отправляюсь туда, куда и хотел. Считаю, что служить необходимо. Если представится возможность и дальше продолжить свою научную деятельность, то, конечно, останусь», — поделился Марат.

Другой юноша, Арслан Карачурин, уроженец Уфы убыл в Санкт–Петербург в 10-ю научную роту. Имеет пять научных публикаций.

«По рекомендации друга, который проходил службу в научной роте, я заполнил заявку, и вот уезжаю в Санкт–Петербург» — говорит Арслан.

«Башкирия в лидерах по отправке в научные роты. За шесть лет оправили более семидесяти человек.

В настоящее время в Вооруженных силах РФ действуют четыре научно–производственные роты и 17 научных, из которых пять – в Военном инновационном технополисе «ЭРА». Это элита в вопросах программирования, разработке инженерных технологий, есть медицинское и химическое направления. Как правило, новобранцы продолжают служить по контракту. Становятся офицерами и продолжают заниматься разработкой своих идей более углубленно, посвящают такой работе всю жизнь» — поделился военный комиссар региона, полковник Михаил Блажевич.

Всего за осенний призыв республика отправит на службу в армию более четырех тысяч человек.

Научные роты в Вооруженных Силах Российской Федерации сформированы в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и на основании приказа министра обороны Российской Федерации в 2013 году. Создаются под конкретные научно-прикладные задачи на базе научно-исследовательских учреждений и высших военно-учебных заведений Минобороны России.

На службу в научных ротах призываются молодые мужчины в возрасте от 19 до 27 лет, не проходившие военную службу, годные по состоянию здоровья. Они должны иметь склонность к научной деятельности, участвовать в конкурсах, олимпиадах, иметь научные публикации и труды. Иметь диплом со средним баллом не менее 4,5, с высоким уровнем владения компьютером, знать хотя бы один язык программирования, иметь опыт работы с базами данных и графическими редакторами.

Из Башкирии с 2014 года в научные роты отправили 78 человек.