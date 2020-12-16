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В Уфе на Советской площади включили пиксельную новогоднюю елку

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе на Советской площади включили пиксельную новогоднюю елку Фото: администрация Уфы

Еще одна пиксельная новогодняя ель в Уфе включена. 30-метровое искусственное дерево на Советской площади собрали и включили за три дня. Светящаяся метровая звезда стала завершающим украшение елки.

Как сообщили в пресс-службе уфимской мэрии, елка имеет несколько режимов переключения: плавное заполнение всеми цветами радуги, отображение российского флага с имитацией движения по спирали, надпись «С Новым 2021 годом» на русском и башкирском языках, белые снежинки, соты всех цветов радуги; разноцветные окружности с шарами внутри, заполнение елки белым цветом пикселей с плавным переходом в фиолетовый.

Напомним, что традицию установки ледового городка и новогодней ели на Советской площади вернули в 2019 году. В этот раз оформление напоминает советскую эпоху.

ИА «Башинформ»
Теги: елка
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