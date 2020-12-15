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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности Фото: ИА «Башинформ»

Глава республики Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Текст документа сегодня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

В новой редакции из указа исключен запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых центрах без сопровождения родителей, о котором сообщалось ранее. А также продлен до 31 декабря 2020 года включительно обязательный режим самоизоляции, ранее введённый для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

Принято решение об особенностях применения отдельных пунктов указа с 15 декабря 2020 года по 18 января 2021 года. Так, в этот период можно проводить на открытом воздухе культурные, развлекательные, спортивные, ярмарочные и аналогичные мероприятия, связанные с празднованием Нового года, без ограничения численности участников.

Проведение новогодней ёлки Главы республики и Аксаковской елки отменяется, но все потенциальные участники этих праздников получат свои новогодние подарки.Детские сады могут проводить новогодние утренники только в группах дошкольников и без присутствия родителей.

В этот период могут работать городские и районные дома культуры, сельские многофункциональные клубы, а также сельские клубы, расположенные в райцентрах. Решение о возможности работы клубов в других населённых пунктах будет принимать администрация района исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на своей территории.

Заведения общепита (рестораны, бары, кафе, фуд-корты и другие объекты) с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года смогут работать в круглосуточном режиме. В остальные дни – с 6 утра до 2 ночи (за исключением объектов придорожного сервиса и служб доставки). Допуск посетителей необходимо завершить в 00:00.

При этом в заведениях не должно быть танцевальных площадок, услуг по курению кальянов. Одновременно в зале могут находиться не более 50 человек, которые обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. Расчёты рекомендуется проводить преимущественно в безналичной форме.

Сохраняется запрет деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов.

В государственных и муниципальных органах власти, а также в подведомственных им организациях нельзя проводить корпоративы.

Города и районы республики до 15 декабря должны принять меры по увеличению количества новогодних ёлок, ледовых городков, катков, горок на своей территории.

ИА «Башинформ»
Теги: указ Главы РБ
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