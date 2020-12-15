Общественная палата РБ становится ресурсной площадкой для решения острых вопросов: мнение

Переформатирование Общественной палаты в Башкирии свидетельствует о смене политического вектора в республике в сторону более открытого диалога власти и общества, считает политолог Рустем Латыпов.

«Мы становимся свидетелями смены политического вектора в Башкирии. Формат Общественной палаты республики заметно меняется. Избрание на пост руководителя Палаты близкого соратника Главы Башкирии Радия Хабирова свидетельствует о том, что власть готова к открытому диалогу и будет на равных разговаривать со всеми общественными силами в Башкирии. Таким образом, Общественная палата оттягивает теперь на себя функции площадки для общественных дискуссий по всем проблемным вопросам, с которыми в Башкирии плохо справляется республиканский парламент. Госсобрание РБ, по сути, давно стало «клубом бизнесменов», а не представителем интересов народа. Теперь выражать интересы граждан в бОльшей степени станет Общественная палата РБ. Тем более, что «близость к телу» Ростислава Мурзагулова позволит ему действительно решать многие конкретные вопросы, а не только впустую дискутировать по ним. Это дает возможность говорить, что в республике зародилась действительно ресурсная и полномочная в политическом плане площадка», — считает Латыпов.

Напомним, 15 декабря на первом заседании Общественной палаты Башкортостана нового созыва её председателем избран Ростислав Мурзагулов, являющийся также членом Общественной палаты России. Также на этот пост претендовали известный общественный деятель Ирина Абрамова и сестра рэпера Фейса (FACE) Кристина Дрёмина.