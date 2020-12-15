Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии еще два пациента скончались от коронавируса - Минздрав Фото: ИА «Башинформ»

По данным Минздрава на 15 декабря, за сутки прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 155 человек. Общее количество инфицированных в республике с начала пандемии — 16 472 человека. Такие данные на брифинге ведомства озвучил министр здравоохранения Максим Забелин.

За сутки от COVID-19 скончались еще двое больных. Подробные данные уточняются. За весь период количество умерших, по официальной статистике, — 108 человек.

На лечении в стационарах находится 766 инфицированных, из них тяжелых 52, на ИВЛ — 10. На амбулаторном лечении в настоящий момент находится 2 452 человека с легкой формой заболевания.

Выздоровело за весь период 13 146, за сутки — 94 человека.

Количество проведенных исследований достигло 1 864 894, за сутки проведено 11 537 исследований на COVID-19.