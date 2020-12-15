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В Башкирии ограничат продажу алкоголя в новогодние каникулы

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии ограничат продажу алкоголя в новогодние каникулы Фото: Валерий Шахов

В Башкирии, как и в прошлом году, будет ограничена розничная продажа алкоголя в новогодние каникулы.

Напомним, согласно действующему в республике законодательству, в Башкирии установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции 3 января, а также ограничено время ее продажи в дни новогодних каникул 4, 5 и 6 января с 14 часов до 10 часов следующего дня по местному времени.

То есть в эти три дня на всей территории региона алкоголь можно будет продавать четыре часа в сутки с 10 до 14 часов.

Предусмотренные законом ограничения не коснутся розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – в кафе, ресторанах алкоголь в эти дни продавать будет можно.

Как сообщал в январе «Башинформ», глава Башкирии Радий Хабиров положительно оценил итоги временного запрета на розничную продажу алкоголя в новогодние праздники-2020 и заявил о том, что такая практика будет продолжена.

«Мы в этом году впервые ввели определенное ограничение продажи алкоголя. Жизнь нас рассудит: правильно мы делаем или нет, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я считаю, что нам этот разрыв продажи алкоголя нужно было делать, — заявил Радий Хабиров. — Впереди нас ждет весна и лето. Летом мы продажу алкоголя на сабантуях жестко запрещаем, закон есть. Мне кажется, что это было неплохо воспринято нашими людьми».
Помимо ограничения продажи алкоголя в новогодние каникулы, «сухой закон» в Башкирии действует также в День молодежи, День знаний и в дни проведения сабантуев.

ИА «Башинформ»
Теги: сухой закон, Новый год
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