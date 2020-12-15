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В Агентстве по печати и СМИ Башкирии новый заместитель руководителя

ПОЛИТИКА

В Агентстве по печати и СМИ Башкирии назначен новый заместитель руководителя. Им стала Зухра Саиткулова. В понедельник, 14 декабря, она уже приступила к работе.

В должности заместителя руководителя ведомства Зухра Саиткулова будет курировать развитие республиканских СМИ в интернете и заниматься взаимодействием с пресс-службами региональных министерств и ведомств, сообщили «Башинформу» в Агентстве по печати и СМИ.

«Хочу работать в "поле", ближе к районным и городским газетам. Чтобы они при требовательной современной аудитории не теряли свою конкурентоспособность. За ними же бренд, история, доверие читателя. Надо этот ценный груз частично перенести на цифровые платформы. Не теряя печатных тиражей, естественно. Основные же задачи сформулирует руководство», — прокомментировала свое назначение Зухра Саиткулова.

Ранее Зухра Саиткулова занимала должность главного редактора в газетах «Уральский проект» и «Сибайский рабочий», была руководителем пресс-службы Правительства РБ, директором информационного департамента ТПП РБ, директором по персоналу АО «Сибком».

Образование — журналистика, юриспруденция, антикризисный маркетинг.

ИА «Башинформ»
Теги: Агентство по печати и СМИ РБ
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