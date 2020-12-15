Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии реорганизуют районные и городские комитеты Минземимущества республики Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии реорганизуют районные и городские комитеты регионального Министерства земельных и имущественных отношений. Соответствующий указ, подписанный главой республики Радием Хабировым, опубликован на портале правовой информации.

Как следует из документа, реорганизация территориальных органов произойдет путем их присоединения к Министерству земельных и имущественных отношений. Это позволит повысить эффективность госуправления в системе земельно-имущественных отношений, считают власти.

﻿Министерству поручено обеспечить гарантии и компенсации уволенным работникам территориальных органов в соответствии с законодательством, отмечается в документе.