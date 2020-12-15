В Баймакской городской больнице заработал новый кабинет компьютерной томографии

80-срезный аппарат компьютерного томографа заработал в Баймакской центральной городской клинической больнице. Он был закуплен на средства, выделенные из регионального бюджета. Главный врач медучреждения Алия Зулькарнаева рассказала, что прежний аппарат КТ был установлен в 2013 году и был 16-срезным. Специалисты уже прошли обучение для работы с новым аппаратом. Сегодня в ходе своей рабочей поездки по Баймакскому району с работой больницы ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Мы действительно потихоньку укрепляем медицину в Баймакском районе, новый кабинет КТ – это лишь малая толика запланированного. Весной мы должны начать строительство детской поликлиники. Хочу сказать врачам нашим за этот год — огромное спасибо! Он был очень тяжелый для нас. Надеюсь, все будет у нас хорошо», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к медицинскому персоналу больницы.

По словам завотделением лучевой диагностики Жанны Султановой, новый аппарат КТ позволил убрать очереди на исследования, пациенты проходят их по направлению в день обращения. В больнице Баймака имеется круглосуточный стационар на 222 койки, дневной стационар на 108 пациенто-мест; поликлиника на 520 посещений в смену и детская консультация на 250 посещений в смену. Главный врач рассказала Главе региона, что на базе больницы бы создан ковид–госпиталь на 45 мест, сейчас там проходят лечение 37 больных. Здесь же работает колл-центр COVID-19 для ведения мониторинга эпидемиологической ситуации, анализа и принятия организационных профилактических мер. За весь период пандемии было взято и направлено для лабораторного обследования 13138 мазков. Всего в районе зарегистрировано 229 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

В 2020 году было завершено капитальное строительство типовых зданий ФАП в деревне Нижнее Идрисово и селе Яратово, был также установлен модульный ФАП в деревне Ишберда. По национальному проекту «Здравоохранение» район получил передвижной ФАП на базе автобуса ПАЗ. В 2019 году за счет средств федерального бюджета был приобретен и установлен модульный ФАП в селе Семеновское. Для детской консультации передано медицинское оборудование на сумму 800 тыс. руб. – автоматический аппарат для измерения внутриглазного давления и дефибриллятор.

В рамках проекта «Создание единого цифрового контура» в 2019 году получено 62 автоматизированных рабочих места для медицинских работников, семь планшетных компьютеров для оснащения бригад скорой медицинской помощи. В 2020 году получено 48 ноутбуков, 11 планшетных компьютеров для первичного звена, заработал рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места – «Максима», в ноябре получено два санитарных автомобиля.