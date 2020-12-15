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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимка Альбина Назарова вошла в число лучших молодых предпринимателей России

ОБЩЕСТВО

Уфимка Альбина Назарова вошла в число лучших молодых предпринимателей России и заняла второе место в номинации «Женское предпринимательство».

Всего на конкурс поступило в этом году более 400 заявок от молодых предпринимателей из 62 регионов страны. Альбина Назарова стала единственной представительницей Башкортостана, кто вошел в число призеров федерального этапа конкурса-2020.

«Четыре с половиной года назад я с нуля запустила первую студию депиляции Sahar & Vosk. Сейчас в сети 114 салонов по всей России и Казахстане. В Казахстане мы представлены почти в каждом городе. Есть также собственный бренд косметики, который поставляется на всю сеть. Из этой сети 12 – моя собственная розница. Все остальные салоны – это франчайзинг. Просто была цель – построить империю и я ее построила», — прокомментировала агентству «Башинформ» Альбина Назарова.
Как рассказала Альбина Назарова, впервые она участвовала в конкурсе «Молодой предприниматель России» в 2018 году и на региональном этапе заняла первое место в номинации «Франчайзинг».

В этом году она вновь приняла участие в конкурсе и также заняла первое место на региональном этапе.

«Я подготовила видеопрезентацию о своем бизнесе, отправила на конкурс. Победила сначала на региональном этапе. Затем участвовала в федеральном этапе и заняла в нем второе место в специальной номинации «Женское предпринимательство». Выиграть, думаю, помогло то, что бизнес у меня получился не маленький, управлять которым сможет далеко не каждая женщина».

Галина Бахшиева
Теги: конкурс, молодой предприниматель России, Альбина Назарова
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