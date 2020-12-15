На XXII съезде Союза журналистов Башкортостана выбрали нового председателя

XXII съезд Союза журналистов Башкортостана прошел 15 декабря в онлайн-формате. Новым председателем союза избран главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков. 95 процентов проголосовали за него, 5 процентов воздержались. Также на съезде были избраны члены нового правления союза, в который вошел ветеран журналистики, выпускающий редактор агентства «Башинформ» Алик Шакиров.

Председателя организации Артура Давлетбакова, который возглавлял союз 10 лет, поблагодарили за работу и наградили российским почетным знаком «За заслуги». Артур Давлетбаков выступил с отчетным докладом за 2016-2020 годы, в котором обозначил основные события, проведенные союзом, — Международный конкурс «Золотой курай» к 100-летию Республики Башкортостан и 100-летию народного поэта Мустая Карима, «Инфорум» под эгидой Союза журналистов России с участием председателя СЖ РФ Владимира Соловьева, журналистский фестиваль «Журфест», «Бал прессы», работа по подготовке материалов для участия в президентских грантах, а также на грант Главы РБ, участие в организации и проведении республиканского конкурса на премию им. Ш. Худайбердина и другие мероприятия, а также оказание материальной помощи нуждающимся. Была также озвучена необходимость благоустроенного офисного помещения для Союза журналистов.

На съезде минутой молчания почтили память ушедших в этом году журналистов — это Самат Галин, Галина Заводникова, Ильдар Насретдинов, Сергей Спатар и ушедший на днях фотокорреспондент Наиль Резяпов.

Всего на съезде присутствовало 110 человек. Со словами приветствия журналистам выступил руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев. Союз журналистов России представлял заместитель председателя Алексей Вишневецкий. Приветствуя участников съезда, он отметил, что главная задача организации — защита журналистов. Ряд журналистов был награжден почетными грамотами Союза журналистов России.

Журналисты районных изданий подняли актуальные вопросы. Главный редактор газеты «Краснокамские зори» Ирина Валиева сказала о падении в последние годы авторитета журналиста и низких журналистских зарплатах — так, средняя зарплата в районных изданиях на сегодня составляет 17 тысяч рублей. Также журналисты упомянули о необходимости санаторно-курортного лечения, возможности приобретения лекарств. Директор Ишимбайского телевидения Сибагат Рахмангулов сказал, что на сегодня у журналистов нет своего профсоюза, необходимость в котором назрела.

На съезде обсудили также изменения, вносимые в Устав организации. Проект размещен на сайте СЖ РБ.

Справка. Союз журналистов Башкортостана – самый крупный творческий союз нашей республики и одно из крупнейших региональных отделений в России. Союз объединяет более 1600 журналистов в 81 местной организации, работают семь межрайонных творческих объединений (МТО).