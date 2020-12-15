В Уфе на 79 площадках заработали ёлочные базары

В Уфе с сегодняшнего дня заработали ёлочные базары. В этом году торговля хвойными деревьями организована на 79 площадках. Об этом сегодня на еженедельном оперативном совещании сообщила заместитель начальника Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы Эльвира Матвеева.

«Торговля будет осуществляться и в специально отведенных местах, и на ярмарочных площадках, и на территориях, прилегающих к крупным торговым центрам, комплексам. В схему размещения нестационарных торговых объектов включены 43 площадки по реализации ёлок», — сообщила она.

Ёлочные базары, по ее словам, также будут организованы в 28 торгово-сервисных комплексах, сетевых магазинах и фермерских ярмарках. На 8 площадках сельскохозяйственных ярмарок, проводимых по выходным дням в городе, также планируется продажа ёлок, пихт и сосен.

Цены на хвойные деревья планируется сохранить на уровне прошлого года, отметила представитель мэрии.

Обычно хвойные деревья поставляются на рынок Уфы из Чишминского, Благоварского, Благовещенского, Кушнаренковского, Белорецкого районов, а также Челябинской области.

Напомним, что незаконное размещение ёлочных базаров на улицах города будет пресекаться наложением штрафных санкций в соответствии со ст. 13.16 Кодекса РБ об административных правонарушениях. Законом Республики Башкортостан № 339-з от 7 декабря 2020 года верхний предел штрафных санкций для граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных местах, увеличен до 3000 рублей. За повторное правонарушение наложение административного штрафа составляет: на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 150 000 рублей.

С целью привлечения внимания горожан к проблеме раздельного сбора отходов и последующего использования новогодних ёлок в качестве вторичного сырья, в январе 2021 года в Уфе традиционно планируется проведение экологической акции «Ёлки в щепки». Дополнительная информация о дате, времени и площадках по проведению акции будет размещена на официальном сайте администрации Уфы.