Минтруд Башкирии о пожаре в Доме милосердия: Об этом объекте информация отсутствовала

В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии прокомментировали ситуацию с частным Домом милосердия, в котором ночью сгорели заживо 11 пожилых людей.

«Деятельность домов интернатов по оказанию услуг по уходу не подлежит лицензированию. Данный интернат сведения в реестр поставщиков социальных услуг, который ведет министерство, не подавал. Дополнительно, в ноябре текущего года министерство в целях выявления подобного рода учреждений запрашивало информацию у всех администраций районов и городов. Об этом объекте информация отсутствовала», — прокомментировал начальник отдела развития негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг Минтруда РБ Сергей Елисеев.

Он также добавил, что информация об объектах в других муниципалитетах была передана в прокуратуру республики для проведения надзорной деятельности.

Ранее трагедию в Абзелиловском районе прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. По его словам, помещение не было приспособлено для круглосуточного пребывания людей, тем более для пожилых.

«Про разрешительные документы и говорить нечего, — сказал спикер республиканского парламента. — После недавнего скандала вокруг частного пансионата для престарелых «Моя семья» парламент республики предложил ввести в России лицензирование частных домов престарелых. Соответствующие поправки в Федеральный закон направлены в Совет законодателей при Федеральном Собрании. В настоящее время большинство пансионатов для пожилых людей работают «в тени». Контролируются только те организации, которые добровольно входят в реестр поставщиков социальных услуг, но их очень мало. Об их деятельности становится известно только тогда, когда в них происходят пожары, несчастные случаи либо вскрываются вопиющие факты грубого обращения с постояльцами. Введение лицензирования позволит упорядочить работу таких организаций, наладить должный контроль и защитить права граждан. Необходимо как можно скорее внести изменения в законодательство. Государство должно взять ситуацию под контроль».

Вся информация о пожаре в Доме престарелых, где минувшей ночью погибли 11 человек, доступна в материале — «Пожар в Доме милосердия в Башкирии унес жизни 11 пожилых людей и инвалидов: подробности».