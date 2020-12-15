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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Толкачев о трагедии в Абзелиловском районе: Нужно ускорить изменение законодательства

ОБЩЕСТВО

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев прокомментировал трагедию в Абзелиловском районе, унесшую жизни 11 пожилых людей.

«Причины трагедии установит следствие, но уже очевидно, что она произошла в результате несоблюдения элементарных норм безопасности. Помещение не приспособлено для круглосуточного пребывания людей, тем более для пожилых. Про разрешительные документы и говорить нечего…

После недавнего скандала вокруг частного пансионата для престарелых «Моя семья» парламент республики предложил ввести в России лицензирование частных домов престарелых. Соответствующие поправки в Федеральный закон направлены в Совет законодателей при Федеральном Собрании. В настоящее время большинство пансионатов для пожилых людей работают «в тени». Контролируются только те организации, которые добровольно входят в реестр поставщиков социальных услуг, но их очень мало. Об их деятельности становится известно только тогда, когда в них происходят пожары, несчастные случаи либо вскрываются вопиющие факты грубого обращения с постояльцами. Введение лицензирования позволит упорядочить работу таких организаций, наладить должный контроль и защитить права граждан. Необходимо как можно скорее внести изменения в законодательство. Государство должно взять ситуацию под контроль», — выразил убеждение спикер республиканского парламента.

ИА «Башинформ»
Теги: трагедии, пожар
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