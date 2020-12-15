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В Башкирии у подножия горы Торатау заработает резиденция Кыш Бабая

ОБЩЕСТВО

В Башкирии у подножия горы Торатау заработает резиденция башкирского Деда Мороза — Кыш Бабая. Гостей там ждут с 19 декабря, но только по предварительной записи.

Как рассказали «Башинформу» в администрации геопарка «Торатау», помимо новогодней программы для посетителей предусмотрены зимние развлечения: прогулки по заснеженной карстовой провинции на санях, запряженных тройкой лошадей, и другие.

Также резиденты геопарка подготовили различные зимние туры — «Конные туры по Зилиму», «На санях к Мамбету», «Святые источники», «В гости к страусам».

Все подробности по турам можно увидеть на сайте геопарка «Торатау».

ИА «Башинформ»
Теги: новый год, геопарк Торатау
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