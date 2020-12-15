Фото: МЧС РБ | Видео: СКР по РБ Стало известно о пятом выжившем при пожаре в Доме милосердия в Башкирии Фото: МЧС РБ | Видео: СКР по РБ

В Абзелиловском районе Башкирии при пожаре в Доме милосердия ночью 15 декабря погибли 11 пожилых людей. По официальным данным, выжили в огне четыре человека: сиделка и трое постояльцев. Ранее сотрудница дома пожилых рассказала агентству «Башинформ», что именно она первой проснулась от звука пожарного извещателя, увидела огонь на веранде и кинулась будить бабушек и дедушек. Она через окно вытолкала на улицу троих мужчин и спаслась сама.

Между тем, как стало известно агентству «Башинформ» от источника, по предварительным данным, из горящего дома смог выбраться еще один человек — это несовершеннолетняя дочь сиделки. Предположительно, она ночевала в Доме милосердия вместе с матерью. Тем не менее, все обстоятельства случившегося предстоит установить следователям.

Вся информация о пожаре в Доме престарелых, где минувшей ночью погибли 11 человек, доступна в материале — «Пожар в Доме милосердия в Башкирии унес жизни 11 пожилых людей и инвалидов: подробности».