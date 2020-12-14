В Башкирии медицинские осмотры прошли все ветераны Великой Отечественной войны

В правительстве Башкирии обсудили медицинское обслуживание ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. По данным Минздрава, на диспансерном учете состоит 252 инвалида и 583 участника Великой Отечественной войны, 14625 тружеников тыла, 5481 вдова участников и инвалидов войны, 80 награжденных почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 87 бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Большая их часть прошла медосмотры к 1 октября.

Для стационарного лечения ветеранов войн развернуто 1038 коек в специально организованных палатах. В регионе функционирует Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн на 340 коек. Ежегодно в госпитале проходят лечение более 4 тысяч ветеранов и приравненных к ним лиц, более 10 тысяч ветеранов войн получают амбулаторное лечение.

Ветераны республики обеспечиваются льготными лекарственными препаратами своевременно и в полном объеме, организована их адресная доставка, проинформировали в Минздраве.