Фото: Анфиса Аитова Спасенную на Кандры-куле чомгу приютили и лечат уфимские волонтеры Фото: Анфиса Аитова

Спасенная на Кандры-куле чомга нашла приют в Службе спасения птиц, летучих мышей и куньих, сообщает «Туймазинский вестник». В начале декабре житель поселка Кандры-Кутуй подобрал на берегу озера птицу, которую едва не унес ястреб. Поняв, что чомга нуждается в помощи, которую они не могут ей дать, Риф Хазиев и его супруга Нурзида Бадретдинова обратились в газету. Заметка о раненой птице облетела соцсети, а учитель биологии Кандринской школы № 1 Гульназ Насибуллина обратилась к уфимским волонтерам. Они согласились забрать пострадавшую к себе. В Уфу птицу отвез вызвавшийся помочь местный житель. Расходы на покупку лекарств и медицинские консультации волонтеры взяли на себя.

«Сейчас чомга находится на карантине, отдельно от других птиц. Это обязательное условие при лечении диких животных, – рассказала волонтер службы спасения Мария Синькова. – Ей требуется серьезное лечение: птица отморозила лапку, у нее хрипы, другие проблемы. Похоже, она болеет давно. Возможно, поэтому и не улетела зимовать в теплые края и стала легкой добычей хищника. Мы сделали ей рентген и сейчас лечим уколами».