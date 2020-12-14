Как в каникулы будут работать учреждения здравоохранения Башкирии

Минздрав Башкирии сообщил о графике работы медицинских учреждений в новогодние каникулы. Поликлиники будут работать по графику праздничных дней – с 8.00 до 17.00, травмпункты – с 8.00 до 16.00.

В круглосуточном режиме будут открыты амбулаторные центры компьютерной томографии, а также Центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции на базе уфимской городской больницы № 13.

Аптеки сети ГУП «Башфармация» 1 и 2 января не работают, 9 и 10 января – работают дежурные, 31 декабря и с 3 по 8 января будут открыты с 10.00 до 18.00.