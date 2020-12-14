Путин поддержал идею волонтера из Башкирии по страхованию немедицинского персонала больниц

Фото: пресс - служба главы Башкортостана













Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Депутат Госсобрания Башкортостана, активист волонтерского центра «Единой России» Яков Кугубаев предложил страховать немедицинский персонал больниц от коронавирусной инфекции. В первую очередь, речь идет о специалистах, отвечающих за устойчивую работу систем жизнеобеспечения, кислородное и другое оборудование. Инициатива озвучена на первом социальном онлайн-формуме «Единой России» с участием Президента страны сегодня, 14 декабря.

«Сейчас у нас по региону более 2400 волонтеров-медиков и 80 из них – мои коллеги-депутаты. Многие, кто хочет помогать, не имеют медицинского образования. Помогаем где-то журнал заполнить, переболевших обзвонить, лекарства на доставку собрать, такая помощь — не требующая медицинской квалификации. Сам пока в нескольких госпиталях помогал, в целом 12 дежурств насчитал. У меня за спиной новый ковид-госпиталь, построенный за 55 дней, теперь у нас таких уже два. Но в них работают не только врачи, но и другой персонал, и есть предложение продумать страхование немедицинского персонала медучреждений, работающих с ковид-больными», — рассказал Яков Кугубаев.

«В ходе дискуссии мы пришли к выводу, что более справедливым является зачет времени в «красной зоне». Разный уровень угроз, нагрузки. Вы правы, надо внимательнее смотреть, кто и как работает по обеспечению медицинских учреждений. Я такое поручение Правительству дам. Вам спасибо за такое предложение», — сказал Президент в ходе Социального онлайн-форума Единой России.

«Всем людям, которые работают по обеспечению жизнедеятельности медицинских учреждений, тоже слова благодарности. Они делают очень важное и нужное дело, наверняка, тоже с повышенной нагрузкой. Спасибо», – сказал Владимир Путин.

Сейчас дополнительные страховые выплаты получают медики, заболевшие коронавирусом. Они предусмотрены не только для врачей, но и для среднего и младшего персонала, а также водителей скорой помощи. Владимир Путин поддержал предложение башкирского депутата страховать немедицинский персонал больниц от коронавируса.Кроме этого, депутат республиканского парламента рассказал о деятельности Единого волонтерского центра «Наша забота» «Единой России». Президент страны оценил труд волонтеров Башкортостана.В социальном онлайн–форуме принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Напомним, в Башкортостане работает волонтёрский центр «Наша забота», активисты которого помогают людям в период пандемии коронавируса. Здесь работает горячая линия по приему заявок от жителей по бесплатному номеру: 8-800-201-89-03. С марта 2020 года за помощью сюда обратились уже порядка 100 тысяч человек. Волонтёры на личных автомобилях бесплатно доставляют продукты и лекарства нуждающимся, а также помогают врачам, работающим в COVID-госпиталях.