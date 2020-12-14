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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии вручил стипендию имени Акмуллы студентам вузов и колледжей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня, 14 декабря, Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Башкирский государственный педагогический университет и поздравил студентов вузов и колледжей, удостоенных стипендии имени Мифтахетдина Акмуллы. Перед торжественной церемонией руководитель региона возложил цветы к памятнику башкирскому поэту и просветителю, который расположен перед учебным корпусом БГПУ.

Ректор Башгоспедуниверситета Салават Сагитов поблагодарил Радия Хабирова за учреждение Дня башкирского языка, который в республике отмечают с 2019 года в день рождения Мифтахетдина Акмуллы.

«Принимая решение о дате празднования Дня башкирского языка, мы не случайно выбрали 14 декабря. Именно в этот день родился поэт, который внёс огромный вклад в развитие образования и национальной литературы. Стипендия имени Мифтахетдина Акмуллы направлена на поддержку молодых талантов, прилагающих усилия в области развития языков народов Башкортостана. Мы видим динамичное развитие педагогического университета, будем и дальше поддерживать вуз. Преображается и территория рядом с его учебным комплексом. В следующем году мы откроем в Уфе обновлённую Советскую площадь, где установим памятник ещё одному выдающемуся земляку – Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову», — отметил Радий Хабиров.
Преподавательский коллектив БГПУ также провёл презентацию проектов вуза, которые планируют реализовать на базе создаваемого в республике Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. В их числе – использование суспензии из морских водорослей для повышения урожайности плодово-овощных культур. На опытных полигонах университета уже провели первые испытания, доказавшие эффективность метода. Глава региона предложил обсудить промышленное развитие инновационной технологии на одном из «Сельских часов».

Коллектив БГПУ примет активное участие и в других направлениях работы НОЦ – развитии нанотехнологий и генетики, подготовке профессиональных преподавательских кадров.

Ещё один проект вуза – создание международной системы обучения башкирскому языку. Он позволит соотечественникам, проживающим за рубежом, изучить основы разговорной и письменной речи, ознакомить с особенностями истории и культуры Республики Башкортостан.

Справка

Стипендия имени Мифтахетдина Акмуллы ежегодно назначается правительством Башкортостана пяти студентам вузов и 10 студентам колледжей. Со дня учреждения стипендии в 2006 году её получили 225 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, стипендия Акмуллы
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