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14 декабря Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии построили более 2700 новогодних площадок

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы, архив

В Башкирии построили более 2700 новогодних площадок Фото: администрация Уфы, архив

В Башкирии построено более 2700 новогодних площадок — значительно больше, чем в прошлых годах, сообщил на оперативном совещании в правительстве вице-премьер и министр ЖКХ Борис Беляев. Это сделано для условий пандемии, чтобы избежать скоплений людей. Все площадки должны быть под контролем антковидных инспекторов, сказал вице-премьер.

Всего в республике построено 1220 ледовых городков, 709 «точек» при торговых центрах, в школах, парках и скверах, 800 площадок во дворах жилых домов.

По данным Минкультуры Башкирии, в новогодние каникулы пройдут более 20 тыс. мероприятий, из них 9 тыс. — в онлайне, а значительная часть запланирована на свежем воздухе. Календарь новогодних событий будет готов 25 декабря на портале «Культурный мир Башкортостана».

По данным Минспорта и молодежной политики, новогодние каникулы будут работать более 500 учреждений: спортшколы, подростковые клубы, Дворцы молодежи. Проведение большинства спортивных мероприятий также планируется на открытых пространствах.

В частности, 27 декабря состоится День батыров — игры на свежем воздухе и Республиканский турнир по силовому экстриму. 1 января пройдет марафон «Забег обещаний» и праздник башкирской ходьбы. 3 января, в День зимних игр, организуют турниры по хоккею, лыжные состязания, уличные семейные игры и соревнования по подлёдной рыбалке. 13 января в рамках Дня интеллектуальных и настольных игр состоится открытый республиканский турнир по шахматам «Чемпионат чемпионов» в онлайн-формате.

ИА «Башинформ»
Теги: новый год
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