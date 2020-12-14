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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкортостане развитием родных языков займется этнолингвистический центр

ОБЩЕСТВО

В Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан разработан проект закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан».

«Данный законопроект предусматривает создание в республике этнолингвистического центра по изучению, сохранению и развитию языков народов Башкортостана, – сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Он будет заниматься серьезной научно-исследовательской работой, в том числе изучением богатого фольклорного материала, а также разработкой методических программ».

О формате и задачах новой структуры говорилось сегодня на совместном заседании экспертных советов по образованию и культуре при парламентском Комитете по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

«Эксперты склоняются к идее возрождения Института национальных проблем образования, который завершил свое существование в республике в середине 90-х годов, – сказал Константин Толкачев. – Возникший вакуум за минувшие четверть века так и не был заполнен. У нас есть организации, которые занимаются теоретической лингвистикой, есть вузы, которые решают свой спектр задач. Но для развития родных языков нам нужна такая структура, которая сможет взять на себя не только научное, но и программно-методическое обеспечение этого процесса. Для эффективного преподавания необходимы качественные методические пособия, учебники и хрестоматии, нужна хорошая платформа для разработки цифровых материалов».

По мнению спикера парламента, создание этнолингвистического центра будет способствовать сохранению культурного своеобразия республики.

«Язык – это не просто средство общения, это основа культуры народа, отражение национального характера и мироощущения, – сказал Константин Толкачев. – Сохраняя родные языки, мы сохраняем национальную идентичность Башкортостана, его этнокультурное многообразие».

ИА «Башинформ»
Теги: родные языки
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