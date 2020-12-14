Фото: Валерий Шахов МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного тумана Фото: Валерий Шахов

МЧС Башкирии распространило экстренное штормовое предупреждение о сильном тумане в некоторых районах республики.

«Ночью и утром 15 декабря на отдельных участках дорог ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Управлять автомобилем на загородных трассах в такую погоду очень сложно, отмечают в экстренных службах. Для автомобилиста такая погода связана с рядом сложностей.

«Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана следите за соблюдением скоростного режима. Скорость должна быть безопасной и позволять водителю остановить автомобиль и избежать столкновения в случае внезапного появления препятствия на своем пути. Не забывайте и о противотуманных фарах — их включение во время плохой видимости помогает другим идентифицировать ваш автомобиль на дороге», — советуют в МЧС.