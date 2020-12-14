Команда УГАТУ вышла в офлайн-финал чемпионата мира по программированию







13 декабря состоялся полуфинальный онлайн-тур Чемпионата мира по программированию Northern Eurasia Finals. Команда студентов УГАТУ единственная из Башкортостана прошла в офлайн-этап.

Отметим, что на онлайн-состязания были приглашены почти 330 команд из России, стран СНГ и Латвии, а в очный тур прошли только 50 лучших.

В составе сборной университета Electric Funeral выступали четверокурсник Александр Трубин, магистрант второго курса Михаил Белов и второкурсник Игорь Шепшелевич. Все они – представители факультета информатики и робототехники (декан – профессор Нафиса Юсупова).Тренирует ребят выпускник ФИРТ, в прошлом активный участник олимпиадного движения Эрик Валиев.

«Мы очень счастливы, что достигли таких отличных результатов! – поделился впечатлениями Александр Трубин. – Я буквально кричал от восторга, когда увидел, на каком мы месте, а затем, когда объявили призеров — команды, прошедшие в следующий этап!»

Победу своих подопечных прокомментировала руководитель подготовки студентов, доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики Юлия Валиахметова:

«Для участия в таком значимом турнире ребятам была предоставлена недавно открывшаяся в университете IT-лаборатория Veeam Software. Наша команда достойно показала себя в состязаниях, завоевав диплом 3 степени и успешно решив за отведенное время 5 задач из 15 предложенных.

Впервые в истории полуфинальный тур проходил в дистанционном режиме, поэтому организаторами было принято решение о проведении дополнительного очного тура, предшествующего финалу чемпионата мира. Замечу, что, несмотря на сложившуюся в мире обстановку, упорная работа над собой и регулярные тренировки дали свои результаты. Нашим студентам удалось побить рекорд олимпиадных достижений на чемпионате мира за последние девять лет!»

От всей души поздравляем ребят и их руководителей с долгожданным успехом, желаем продуктивных тренировок и отличного выступления на последующих этапах!

Добавим, что даты очного тура на сегодняшний день не определены, известно лишь, что он должен состояться в Санкт-Петербурге в промежутке между 1 апреля и 31 августа 2021 года.