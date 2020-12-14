В Башкирии продлена льготная подписка на газеты и журналы. Почта России совместно с издательскими домами продлили срок действия скидок на подписку на периодические издания. Выписать газеты и журналы со скидкой до 30% можно до 20 декабря включительно.

Оформить подписку со скидкой можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

Всего в каталоге Почты России содержится 5 тысяч различных изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.