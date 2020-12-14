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14 декабря Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в этом году из-за пандемии отменена главная республиканская ёлка для детей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в этом году из-за пандемии по коронавирусу отменена республиканская ёлка. Об этом сообщила на оперативном совещании в Правительстве РБ министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Традиционно на главный новогодний утренник приглашали около 800 детей со всей республики: отличников учебы, победителей олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов фестивалей, дети из семей военнослужащих, из многодетных малоимущих семей, детей-инвалидов.

Вместо этого, все, кто должен был присутствовать на празднике, получат от имени Главы региона новогодние подарки.

28 и 29 декабря по республике для детей пройдут театрализованные уличные утренники и новогодние дворовые игры с Дедом Морозом и сказочными героями. Также в период новогодних каникул муниципалитетам предложено провести Новогодние семейные игры-2021, которые включат спортивные и познавательные мероприятия.

В социальных приютах новогодние представления пройдут в семейных группах без привлечения сторонних лиц, а новогодние поздравления детям покажут в записи.

Для детей из многодетных семей приобретены более 16 тысяч подарков. Семьи получат их через центры соцподдержки населения и центры «Семья».

Также в этом году не состоится благотворительная Аксаковская елка с приглашением детей-инвалидов. Для них организуют индивидуальные поздравления.

Постояльцев домов престарелых тоже поздравят с новым годом, не привлекая к этому большое количество людей. Так, организация «Дорогие мои старики» для 18 интернатов организует поздравления с участием Деда Мороза под окнами учреждения.

«Всего в социальные учреждения республики поступило 9,5 тысяч новогодних подарков на сумму 5,6 млн рублей», — добавила Ленара Иванова.

Теги: Новый год
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