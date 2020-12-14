«Газпром газораспределение Уфа» запустил детский образовательный проект

Проект «Газ безопасен для нас» уникален тем, что в условиях нынешней эпидемиологической ситуации обучение дошкольников и школьников правилам безопасного пользования газом ведется при помощи онлайн сервисов.

В рамках запланированных мероприятий газовики совместно с детско-юношеским телеканалом «Тамыр» подготовили онлайн-видеоурок, состоящий из нескольких роликов. Главные герои — мальчик Гарик и мультипликационный персонаж Газик.

По сюжету ребенок узнает о том, как поддержать безопасность в доме, оказавшись в различных ситуациях, связанных с использованием газовой плиты, духовки или газового котла. В роликах наглядно показано газовое оборудование, что можно и нельзя делать, как реагировать, если обнаружили запах газа.

«Мы не перестаем напоминать, что при обращении с бытовым газом нужно соблюдать меры предосторожности. Сейчас у школьников и педагогов особый жизненный режим. Запуск таких уроков по газовой безопасности позволит ученикам в отдаленных уголках республики и на время самоизоляции получить в интересной форме информацию о правилах пользования газовыми приборами.

Надеемся, что эта образовательная программа внесет важный вклад в развитие культуры потребления газа, а также предотвратит множество несчастных случаев», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.

Также в рамках проекта для школьников младших классов республики выпущена брошюра и запущен творческий конкурс «Лучшее видео по безопасному пользованию газовыми приборами» (тематические стихи, рассказы, песни и т.д.).

Для участия необходимо снять видеоролик хорошего качества длительностью не более 1-2 минуты и отправить на электронную почту [email protected] Можно разместить ролик в социальной сети Инстаграм с хештегом #дети_о_газе_мргуфа.

Победителей ждут ценные призы. Творческие работы принимаются до 31 декабря 2020 г., а подведение итогов и награждение запланировано на январь 2021 г.