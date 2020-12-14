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Возрождена работа диссертационного совета по башкирскому языку и литературе при БашГУ

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Возрождена работа диссертационного совета по башкирскому языку и литературе при БашГУ Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане возрождена работа диссертационного совета по направлению «Языки и литература народов РФ: башкирский язык и литература». Об этом в своем докладе, посвященном Дню башкирского языка, на оперативном совещании в правительстве республики доложил заместитель премьер-министра правительства РБ Азат Бадранов.

Диссовет был восстановлен по ходатайству главы республики Радия Хабирова в Министерство науки и высшего образования РФ.

«Очень важную задачу мы решили совместно с коллективом Башкирского государственного университета. Мы вернули диссертационный совет по специальности «башкирский язык и литература». Он единственный в мире, мы очень переживали, когда год назад его потеряли», — прокомментировал его слова Радий Хабиров.

Он поручил Азату Бадранову и министру образования и науки Айбулату Хажину очень серьезно смотреть за тем, чтобы совет вновь не оказался под угрозой закрытия, а развивался.

«Мы создали совершенно новый диссертационный совет по башкирскому языку и литературе. Возглавляет его доктор филологических наук, профессор кафедры востоковедения и башкирского языкознания Хадиса Султанбаева. 11 ноября мы провели первые две защиты кандидатских диссертаций, ждем результатов ВАК. В очереди на следующий год уже находится несколько диссертаций, — пояснила агентству «Башинформ» декан факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Башкирского госуниверситета, доктор филологических наук Гульфира Абдуллина.

ИА «Башинформ»
Теги: башкирский язык
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