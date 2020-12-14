В Башкирии в ноябре 8200 пожилых жителей заболели пневмонией, в декабре снижение на 22%

В Башкирии в ноябре 8 200 пожилых жителей заболели внебольничной пневмонией, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Больше всего случаев заболевания воспалением легких среди этой категории населения зафиксировано в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, Белорецком районе.

С введением в начале декабря в регионе режима самоизоляции для пожилых, а также для людей, страдающих хроническими болезнями, начался спад заболеваемости, подчеркнул глава Минздрава. Число случаев заболеваний снизилось на 22%. За первую половину декабря диагноз «внебольничная пневмония» установлен 1 028 пенсионерам.

Ранее «Башинформ» сообщал﻿, что за 9 месяцев текущего года внебольничной пневмонией в республике переболели 23 112 человек. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано на 36% меньше — 16 939 заболеваний пневмонией.