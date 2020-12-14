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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на базе Антиковидного колл-центра заработала справочная служба ковид-госпиталей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на базе Ситуационного антиковидного колл-центра заработала справочная служба ковид-госпиталей. Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики сообщила руководитель центра, депутат Госсобрания Римма Утяшева.

По ее словам, справочная служба создана для оперативного ответа на вопросы родственников и граждан о состоянии пациентов, находящихся на лечении в ковид-госпиталях. Начиная с 12 декабря она работает в ежедневном режиме строго с 15 до 17 часов и без выходных. По согласованию с региональным Минздравом, на это время в стационарах организовано дежурство специалистов, которые могут оперативно предоставить данные о состоянии пациентов.

Всего за четыре недели работы в Антиковидный колл-центр поступило более 19 тысячи звонков. По-прежнему актуальными остаются вопросы амбулаторной медицинской помощи. При этом прослеживается снижение количества звонков по выходным.

Работа Антиковидного колл-центра запланирована и на период новогодних праздников. Напомним, свои вопросы специалистам можно задать с 8 утра до 20 часов ежедневно по многоканальному номеру в Уфе: 218-19-19.

ИА «Башинформ»
Теги: антиковидный колл-центр
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