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Уфа   °

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Чемпион России по марафону Юрий Чечун провел в Уфе мастер-класс

ОБЩЕСТВО

В минувшие выходные в Уфу прилетел известный российский легкоатлет, мастер спорта Юрий Чечун. В этом году он неоднократно попадал в спортивные новости – 34-летний атлет выиграл и чемпионат России, и три главных марафона – Пермский, Московский и Казанский.

Несмотря на морозец, он провел на набережной реки Белая открытую тренировку и поучаствовал в массовом забеге. Перенять опыт пришло около 150 человек.

- В Уфу меня пригласил мой друг Алексей Иванов. Ну как я могу ему отказать? Как только закончился чемпионат России, купил билет и прилетел к вам. Морозно тут, у нас, в Самаре, когда я улетал, было минус девять.

У вас в городе очень красивая набережная. Идеально ровная, можно проводить скоростные тренировки. Если бы жил в Уфе, тут бы и тренировался. На следующий год, если будет время в графике, приеду участвовать в вашем марафоне, — рассказывает спортсмен.

- В этом году люди поняли, что легче всего все невзгоды переносятся, когда у тебя хороший иммунитет. Моя задача как организатора, чтобы люди приходили, занимались спортом сами и приводили детей, смотрели и учились у звезд мировой величины. А мы обязательно еще будем приглашать в Уфу известных спортсменов. Только так у нас будет здоровая нация, — говорит организатор мероприятия, руководитель бегового клуба «Ivanov.team» Алексей Иванов.

Ирина Зимина
Теги: Юрий Чечун, марафон, забег, набережная
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