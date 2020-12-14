Чемпион России по марафону Юрий Чечун провел в Уфе мастер-класс

















В минувшие выходные в Уфу прилетел известный российский легкоатлет, мастер спорта Юрий Чечун. В этом году он неоднократно попадал в спортивные новости – 34-летний атлет выиграл и чемпионат России, и три главных марафона – Пермский, Московский и Казанский.

Несмотря на морозец, он провел на набережной реки Белая открытую тренировку и поучаствовал в массовом забеге. Перенять опыт пришло около 150 человек.

- В Уфу меня пригласил мой друг Алексей Иванов. Ну как я могу ему отказать? Как только закончился чемпионат России, купил билет и прилетел к вам. Морозно тут, у нас, в Самаре, когда я улетал, было минус девять.

У вас в городе очень красивая набережная. Идеально ровная, можно проводить скоростные тренировки. Если бы жил в Уфе, тут бы и тренировался. На следующий год, если будет время в графике, приеду участвовать в вашем марафоне, — рассказывает спортсмен.