Фото: ИА «Башинформ» Ученые обнаружили новую особенность тяжелого течения COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Ученые из американского Йельского университета обнаружили новую особенность человеческого организма, из-за которого течение новой коронавирусной инфекции усугубляется. По данным британской газеты The Guardian, на это влияют аутоагрессивные антитела. Они находятся в крови пациента и при попадании вируса COVID-19 в организм человека не борются с ним, а наоборот — атакуют ткани, органы и иммунную систему.

По мнению ученых США, именно эти аутоагрессивные антитела приводят к долгосрочным проблемам со здоровьем и осложнениям после выздоровления от коронавируса.