Фото: Сайт объявлений Житель Башкирии через сайт объявлений продает обычные снежки Фото: Сайт объявлений

На популярном сайте объявлений в разделе «игрушки» несколько дней назад разместили сообщение о продаже обычных снежков. Житель города Стерлитамак пытается заработать с помощью реализации «продукта природы».

«Снежок обычный, сделанный из снега, свежеслепленный. Цвет белый, средних размеров более десяти штук», — указано в объявлении.

При этом хозяин объявления из Башкирии предлагает покупателям торг и доставку. Отметим, что цена для «обычных снежков» стартует от семи рублей.