Фото: Валерий Шахов Синоптики Башкирии предупреждают о сильных морозах в начале недели Фото: Валерий Шахов

Начало новой недели в Башкирии морозным, в регионе похолодает до минус 28 градусов, предупреждают синоптики республики.

По данным Башгидромета, в понедельник местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 15-20 градусов, местами до 23-28 градусов мороза. Днем — минус 7-12 градусов, местами до 17 мороза.

Во вторник в Башкирии без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью, как и накануне — минус 15-20 градусов, местами до 23-28 градусов мороза. Днем — минус 8-13 градусов. В отдельных юго-восточных воздух прогреется до минус 5 градусов.

В среду существенных осадков также не ожидается. Днем местами пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 13-18 градусов, местами до 21-26 мороза. Днем — минус 6-11 градусов.