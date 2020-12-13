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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Путин потребовал принять срочные меры для прекращения роста цен на продукты

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин потребовал принять срочные меры для прекращения роста цен на продукты.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — цитирует ТАСС заявление Путина на совещании по экономическим вопросам 9 декабря.

Запись совещания показана в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Как сообщил Владимир Путин, максимальные темпы роста в мире отмечаются сейчас на растительное масло — 30,8%.

В России цены на растительное масло на 23.8%.

«Значит, есть еще, куда расти. На зерновые — 19,9%, да? А у нас макаронные изделия — 10,5%, хлебобулочные — 6%. Если не остановить, будут расти дальше. А вы мне рассказываете сказки, что поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем. Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время», — обратился президент России к участникам совещания и добавил, что считает недопустимым значительный рост цен на такие продукты, как макароны, сахар и мука.
По его словам, рост цен на них связан с экономическими причинами, а не с пандемией коронавируса и уровнем производства. Соответственно, власти должны своевременно реагировать на такие ситуации.

Как сообщил на совещании глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, власти фиксировали рост цен и проводили работу с производителями сахара.

«Три недели, как мы видим, что цена у нас определенным образом снижается», — пояснил он.
Между тем, как подчеркнул Путин, цены на макаронные изделия выросли на 10,5% и продолжают расти.

«Это недопустимо. При таких урожаях! То же самое и по сахару. Да, он снизился. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри», — заявил он.
Комментируя рост цен на макароны, Путин сказал: «Наши граждане в большинстве своем, в большинстве — в Москве и в Петербурге — там, конечно, заказывают болоньезе — у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего».

Он отметил, что цены на муку выросли почти на 13%.

«Я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете!, — заметил он. — Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь».
По мнению главы государства, в основе роста цен на продукты лежат чисто экономические причины.

«При чем здесь пандемия? Она вообще не имеет никакого отношения, убежден Путин. — Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан».
«Вы мне сказали: «Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется». Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не «я надеюсь», а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. И вы, и [глава Минэкономразвития Максим] Решетников! Мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются», — заявил Владимир Путин.

Президент России жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.

Путин указал, в частности, на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда вы смотрите-то? Вот это вопрос. Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь», — отреагировал президент на доклад Решетникова. — По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять».

ИА «Башинформ»
Теги: Путин, цены, продукты
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