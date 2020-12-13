Президент России Владимир Путин потребовал принять срочные меры для прекращения роста цен на продукты.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — цитирует ТАСС заявление Путина на совещании по экономическим вопросам 9 декабря.

Запись совещания показана в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Как сообщил Владимир Путин, максимальные темпы роста в мире отмечаются сейчас на растительное масло — 30,8%.

В России цены на растительное масло на 23.8%.

«Значит, есть еще, куда расти. На зерновые — 19,9%, да? А у нас макаронные изделия — 10,5%, хлебобулочные — 6%. Если не остановить, будут расти дальше. А вы мне рассказываете сказки, что поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем. Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время», — обратился президент России к участникам совещания и добавил, что считает недопустимым значительный рост цен на такие продукты, как макароны, сахар и мука.

По его словам, рост цен на них связан с экономическими причинами, а не с пандемией коронавируса и уровнем производства. Соответственно, власти должны своевременно реагировать на такие ситуации.

Как сообщил на совещании глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, власти фиксировали рост цен и проводили работу с производителями сахара.

«Три недели, как мы видим, что цена у нас определенным образом снижается», — пояснил он.

Между тем, как подчеркнул Путин, цены на макаронные изделия выросли на 10,5% и продолжают расти.

«Это недопустимо. При таких урожаях! То же самое и по сахару. Да, он снизился. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри», — заявил он.

Комментируя рост цен на макароны, Путин сказал: «Наши граждане в большинстве своем, в большинстве — в Москве и в Петербурге — там, конечно, заказывают болоньезе — у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего».

Он отметил, что цены на муку выросли почти на 13%.

«Я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете!, — заметил он. — Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь».

По мнению главы государства, в основе роста цен на продукты лежат чисто экономические причины.

«При чем здесь пандемия? Она вообще не имеет никакого отношения, убежден Путин. — Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан».

«Вы мне сказали: «Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется». Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не «я надеюсь», а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. И вы, и [глава Минэкономразвития Максим] Решетников! Мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются», — заявил Владимир Путин.

Президент России жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.

Путин указал, в частности, на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда вы смотрите-то? Вот это вопрос. Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь», — отреагировал президент на доклад Решетникова. — По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять».