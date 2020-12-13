Фото: Ксения Калинина В Башкирии женщина забеременела от несовершеннолетнего и избежала судебного наказания Фото: Ксения Калинина

Салаватский городской суд Башкирии рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницей, которая обвинялась по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Выяснилось, что взрослая жительница Салавата, находясь в одной комнате со знакомым ею 15-летним парнем, добровольно вступила с ним в интимную близость, без применения физического и психического насилия.

Во время судебного заседания адвокат и подсудимая заявили ходатайство о прекращении уголовного дела. Они мотивировали это тем, что с потерпевшим они примирились, каких-либо претензий он к женщине не имеет, и сейчас они проживают вместе, ждут рождения ребенка. В дальнейшем пара намерена узаконить отношения.

Суд ходатайство удовлетворил, и вынес постановление об освобождении от уголовной ответственности и прекращении уголовного преследования в связи с примирением с потерпевшим.