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В Башкирии женщина забеременела от несовершеннолетнего и избежала судебного наказания

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии женщина забеременела от несовершеннолетнего и избежала судебного наказания Фото: Ксения Калинина

Салаватский городской суд Башкирии рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницей, которая обвинялась по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Выяснилось, что взрослая жительница Салавата, находясь в одной комнате со знакомым ею 15-летним парнем, добровольно вступила с ним в интимную близость, без применения физического и психического насилия.

Во время судебного заседания адвокат и подсудимая заявили ходатайство о прекращении уголовного дела. Они мотивировали это тем, что с потерпевшим они примирились, каких-либо претензий он к женщине не имеет, и сейчас они проживают вместе, ждут рождения ребенка. В дальнейшем пара намерена узаконить отношения.

Суд ходатайство удовлетворил, и вынес постановление об освобождении от уголовной ответственности и прекращении уголовного преследования в связи с примирением с потерпевшим.

ИА «Башинформ»
Теги: суд
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