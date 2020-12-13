Фото: Ксения Калинина В Уфе из магазина «Леруа Мерлен» эвакуировали 300 человек Фото: Ксения Калинина

В Уфе в магазине «Леруа Мерлен», расположенном на улице Рубежной, сработал автоматизированный вызов службы пожарной охраны «Стрелец-мониторинг». Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, связь с объектом установлена.

«Администрацией магазина до прибытия подразделений пожарной охраны эвакуировано 300 человек, в том числе 20 детей», — проинформировали в ведомстве.

Информация о случившемся уточняется. Причина сработки пожарной сигнализации устанавливается.