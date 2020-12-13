Фото: Олег Яровиков Ученые нашли способ нейтрализовать коронавирус за две минуты Фото: Олег Яровиков

За две минуты способны нейтрализовать коронавирус на 99,9% зубные пасты с цинком и оловом. Такие выводы сделали американские ученые во время лабораторных исследований – они изучали, можно ли снизить темпы распространения коронавируса с помощью средств ухода за полостью рта. Результаты опубликованы в British Dental Journal, сообщают РИА Новости.

Кроме того, подтвердились и другие выводы в ходе еще одного исследования о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 путем временного уменьшения количества вируса во рту», — сообщается в публикации.

В клинических исследованиях участвовали 260 пациентов с COVID-19: они использовали зубную пасту и ополаскиватель для рта.

Как сообщалось ранее, общее количество инфицированных COVID-19 в Башкирии превысило 16 тысяч. За последние сутки в регионе побит антирекорд по новым подтвержденным случаям — плюс 153 человека