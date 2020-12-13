Фото: Ксения Калинина В Башкирии в ближайшие дни похолодает до -26 градусов Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие три дня будет морозно и без осадков. По данным синоптиков, в воскресенье, 13 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит -8,-13 градусов, в отдельных юго-восточных районах до -3.

В понедельник и вторник, 14 и 15 декабря, без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит -14,-19, в отдельных районах -21,-26, днем -9,-14, местами до -4.