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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в ближайшие дни похолодает до -26 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие дни похолодает до -26 градусов Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие три дня будет морозно и без осадков. По данным синоптиков, в воскресенье, 13 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит -8,-13 градусов, в отдельных юго-восточных районах до -3.

В понедельник и вторник, 14 и 15 декабря, без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит -14,-19, в отдельных районах -21,-26, днем -9,-14, местами до -4.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
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