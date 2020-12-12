Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.11 ↓

EUR 88.77 ↑

12 декабря Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Победителем Всероссийского конкурса «Главная медсестра-2020» стала Ирина Назарова из Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: РКЦ

Победителем Всероссийского конкурса «Главная медсестра-2020» стала Ирина Назарова из Уфы Фото: РКЦ

Главная медсестра Ре­спубликанского карди­оцентра Ирина Назаро­ва стала лучшей по итогам Всероссийского конкурса «Главная медсестра-2020». Медик предст­авила на конкурс про­ект «Внедрение интег­рированной системы менеджмента качества в сестринское дело». И именно эту работу среди 71 проекта глав­ных медсестер страны жюри отметило как лучший.

Проект в течение последних нескольких лет реализуется в Республиканском кардиоцентре. Благодаря этому в медучре­ждении повысилось качество оказания медпомощи в целом, сократились сроки пребывания пациентов в стационаре, улучшились усл­овия пребывания.

Ирина Назарова начала работать в РКЦ в 2007 году, под ее началом трудится более 400 медсестер, она принимает активное участие в работе Совета сестер Республики Башкортостан, является членом правления «Профессиональной ассоциации СВССМФО РБ». Каждый месяц она посещает фельдшерско-акушерские пункты городов и районов республики, оказывает помощь и делится многолетним опытом работы.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение, кардиоцентр
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии незнакомец в белой маске преследует на улице школьников: родители бьют тревогу
В башкирском городе Салавате родители в мессенджерах бьют тревогу, якобы неизвестный мужчина преследует малолетних школьников. Источник поделился с «Баши
В ГИБДД Башкирии объявили масштабные рейды в эти выходные
В ГИБДД Башкирии объявили масштабные рейды в эти выходные. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутди
В Башкирии студенты-первокурсники сузов уйдут на каникулы раньше обычного
Министерство образования и науки Башкирии рекомендовало руководителя колледжей, профучилищ и техникумов отправить первокурсников на каникулы досрочно. Св
Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС обратился к гражданам с экстренным сообщением
Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров выпустил экстренное обращение к жителям республики. Он привел неутешительные да
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть