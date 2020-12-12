Фото: РКЦ Победителем Всероссийского конкурса «Главная медсестра-2020» стала Ирина Назарова из Уфы Фото: РКЦ

Главная медсестра Ре­спубликанского карди­оцентра Ирина Назаро­ва стала лучшей по итогам Всероссийского конкурса «Главная медсестра-2020». Медик предст­авила на конкурс про­ект «Внедрение интег­рированной системы менеджмента качества в сестринское дело». И именно эту работу среди 71 проекта глав­ных медсестер страны жюри отметило как лучший.

Проект в течение последних нескольких лет реализуется в Республиканском кардиоцентре. Благодаря этому в медучре­ждении повысилось качество оказания медпомощи в целом, сократились сроки пребывания пациентов в стационаре, улучшились усл­овия пребывания.

Ирина Назарова начала работать в РКЦ в 2007 году, под ее началом трудится более 400 медсестер, она принимает активное участие в работе Совета сестер Республики Башкортостан, является членом правления «Профессиональной ассоциации СВССМФО РБ». Каждый месяц она посещает фельдшерско-акушерские пункты городов и районов республики, оказывает помощь и делится многолетним опытом работы.