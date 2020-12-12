Победителем Всероссийского конкурса «Главная медсестра-2020» стала Ирина Назарова из Уфы
Победителем Всероссийского конкурса «Главная медсестра-2020» стала Ирина Назарова из Уфы Фото: РКЦ
Главная медсестра Республиканского кардиоцентра Ирина Назарова стала лучшей по итогам Всероссийского конкурса «Главная медсестра-2020». Медик представила на конкурс проект «Внедрение интегрированной системы менеджмента качества в сестринское дело». И именно эту работу среди 71 проекта главных медсестер страны жюри отметило как лучший.
Проект в течение последних нескольких лет реализуется в Республиканском кардиоцентре. Благодаря этому в медучреждении повысилось качество оказания медпомощи в целом, сократились сроки пребывания пациентов в стационаре, улучшились условия пребывания.
Ирина Назарова начала работать в РКЦ в 2007 году, под ее началом трудится более 400 медсестер, она принимает активное участие в работе Совета сестер Республики Башкортостан, является членом правления «Профессиональной ассоциации СВССМФО РБ». Каждый месяц она посещает фельдшерско-акушерские пункты городов и районов республики, оказывает помощь и делится многолетним опытом работы.