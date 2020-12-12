Фото: РЦНТ В Уфе назвали лучших мастериц башкирской пуховой шали Фото: РЦНТ

В Уфе завершился ХIII Республиканский фестиваль-конкурс «Башкирская шаль – 2020». Круглый стол с подведением итогов мероприятия прошел накануне в галерее народного искусства «Урал».

Гран-при фестиваля-конкурса удостоились сразу две участницы. Пушистые изделия этих мастериц покорили жюри неповторимой легкостью, мягкостью и красотой. Диплом «За лучшую пуховую шаль» получила Зульфия Бикбулатова из Зианчуринского района, которая завоевывает этот титул не в первый раз.

Второе Гран-при в номинации «За лучшую ажурную шаль» увезла представительница Мелеузовского района Гульсима Исянгулова.

Диплом лауреата в номинации «За лучшую ажурную шаль» удостоилась Зульфия Хужахметова (г. Уфа). Лауреатами в номинации «За лучшую пуховую шаль» стали: Гузалия Сагитова (Куюргазинский район), Шарифа Курманаева (Зианчуринский район), Зульфия Вапаева (Стерлибашевский район), Нурия Мавлеева (Кугарчинский район), Залия Сынгизова (Зилаирский район), Альмира Клементьева (г. Кумертау), Альфия Ишмурзина (Зианчуринский район). Все они получат денежные призы, сообщается на сайте Республиканского центра народного творчества.

Добавим, что за всю историю проекта «Башкирская шаль» в этом году он впервые проходил в онлайн формате. Конкурс объединил 82 мастериц из Зианчуринского, Стерлибашевского, Куюргазинского, Кугарчинского, Фёдоровского, Хайбуллинского, Зилаирского, Бижбулякского, Миякинского, Мелеузовского, Абзелиловского районов и городов Уфа, Стерлитамак, Кумертау, Бирск.

«Во всем мире уделяется особое внимание народным промыслам, их развитию. И в данном фестивале-конкурсе есть очень большой ресурс для развития современного общества. Для меня удивительно, что такая традиция настолько живая», — отметила гость мероприятия — заместитель директора АНО «Центр продуктивной занятости и карьерного проектирования «Профитерра» Иляна Ягафарова.

В Министерстве культуры РБ напомнили, первая выставка мастеров башкирской шали, организованная Республиканским центром народного творчества, состоялась 23 года назад в Башкирской государственной филармонии. Последующие проходили в Кумертау, в Стерлибашевском и Зианчуринском районах, а с 2008 года выставки вновь обосновались в столице республики.

Цель мероприятия — стимулирование интереса в обществе к традиционному национальному художественному промыслу – башкирской шали, создание бренда «башкирская пуховая шаль»; повышение профессионального уровня народных мастеров, обмен опытом.

Организаторы — Минкультуры РБ, Республиканский центр народного творчества, Галерея народного искусства «Урал» РЦНТ.